30 Mart 2017 Perşembe

U17’lerin rakipleri belli oldu

U17 kategorisinde Malatya şampiyonu olan Battalgazi Belediyespor ve Adafı Kartalspor’un gidecekleri grup merkezi TFF tarafından açıklandı. Battalgazi Belediyespor Sivas’a, Adafı Kartalspor ise Osmaniye’ye gidecek.

30 Mart 2017 Perşembe 11:32
U17’lerin rakipleri belli oldu

  2016 - 2017 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 74 ilden 124 takımın katılımıyla 6'şar takımlı 18 grupta 30 Mart -02 Nisan 2017,  4'er takımlı 4 grupta ise 31 Mart - 02 Nisan 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Balıkesir, Kütahya, Düzce, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, Muğla, Çorum, Aksaray, Kırıkkale, Sivas, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa, Muş, Erzurum, Giresun ve Trabzon grup merkezlerinde oynanacak. 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda ise gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Malatya takımları ise kendilerine en yakın olan grup merkezlerine gidecek. Battalgazi Belediyespor Sivas’ta Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Kırıkkale ekipleriyle yarışacak. Adafı Kartalspor ise Osmaniye’de, Mersin, Adana, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep temsilcileriyle karşı karşıya gelecek. 

FATİH AVCI
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