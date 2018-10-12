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U17 ve U19 tehlikeli bölgede!

Bu sezon ilk kez uygulanacak olan gelişim ligleri için küme düşürme statüsü Yeni Malatyaspor'un başını yakabilir. Sarı kırmızılı gençler U19 ve U17'de tehlike bölgesinde...

U17 ve U19 tehlikeli bölgede!

Bu sezon ilk kez uygulanacak olan gelişim ligleri için küme düşürme statüsü Yeni Malatyaspor'un başını yakabilir. Sarı kırmızılı gençler U19 ve U17'de tehlike bölgesinde...

12 Ekim 2018 Cuma 11:22
U17 ve U19 tehlikeli bölgede!

Spor Toto Elit U19 Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor U19 takımı, ligin 8.haftasında Demir Grup Sivasspor U19 takımıyla deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılırken, haftayı4 puanla son sırada tamamladı.

Spor Toto Elit U17 Ligi’nde ise Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 5-0 mağlup oldu.

Ligin 8.haftasında Sivas’ta oynanan karşılaşma 5-0 kırmızı beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor haftayı 7 puanla 16.sırada tamamladı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
U17U19
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