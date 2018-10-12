U17 ve U19 tehlikeli bölgede!

Spor Toto Elit U19 Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu.
Evkur Yeni Malatyaspor U19 takımı, ligin 8.haftasında Demir Grup Sivasspor U19 takımıyla deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılırken, haftayı4 puanla son sırada tamamladı.
Spor Toto Elit U17 Ligi’nde ise Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 5-0 mağlup oldu.
Ligin 8.haftasında Sivas’ta oynanan karşılaşma 5-0 kırmızı beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor haftayı 7 puanla 16.sırada tamamladı.
HABER MERKEZİ