U17 Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

2017 - 2018 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları 75 ilden 127 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Turnuvada Malatya’yı Kale Gençlerbirliği ile Telekomspor takımları temsil edecek. Sivas bölgesinde yer alan Kale Gençlerbirliği 16. grupta, Bozokspor (Yozgat), Özel İdarespor (Amasya), Şekerspor (Kayseri), Tercan 17 Şubat (Erzincan) takımlarıyla mücadele edecek. 19. grupta yer alan Telekomspor ise , Çift.Adonis (Mersin), Karaağaçspor (Hatay), Şahinbey (Gaziantep), DSİ Spor (Diyarbakır), Şanlıurfa Gençlikspor (Şanlıurfa) takımlarıyla Kahramanmaraş’ta karşılaşacak.

4 TAKIM FİNALE ÇIKACAK

7-10 Haziran tarihlerinde altışar takımdan 19 grubun ve beş takımdan bir grubun, 8-10 Haziran tarihlerinde ise dörder takımdan iki grubun bulunduğu turnuvanın karşılaşmaları İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Bartın, Kütahya, Manisa, Aydın, Isparta, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı, Amasya, Giresun, Sivas, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Siirt ve Ardahan olmak üzere 22 grup merkezinde oynanacak. 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takım, dört merkezde 2. Kademe müsabakalarını oynayacak ve gruplarını birinci tamamlayacak dört takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.