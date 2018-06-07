Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98286
ALTIN
187.097
DOLAR
4.4839
STERLİN
6.0090
EURO
5.2993

U17 Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

Kale Gençlerbirliği ve Telekomspor 7-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek U17 Türkiye Şampiyonası’nda Malatya’yı temsil edecekler. Sivas ve Kahramanmaraş’ta oynanacak müsabakalarda gruplarını lider tamamlayan takımlar 2. Kademe müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

U17 Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

Kale Gençlerbirliği ve Telekomspor 7-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek U17 Türkiye Şampiyonası’nda Malatya’yı temsil edecekler. Sivas ve Kahramanmaraş’ta oynanacak müsabakalarda gruplarını lider tamamlayan takımlar 2. Kademe müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:31
U17 Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

2017 - 2018 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları 75 ilden 127 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Turnuvada Malatya’yı Kale Gençlerbirliği  ile Telekomspor takımları temsil edecek. Sivas bölgesinde yer alan Kale Gençlerbirliği 16. grupta, Bozokspor (Yozgat), Özel İdarespor (Amasya), Şekerspor (Kayseri), Tercan 17 Şubat (Erzincan) takımlarıyla mücadele edecek. 19. grupta yer alan Telekomspor ise , Çift.Adonis (Mersin), Karaağaçspor (Hatay), Şahinbey (Gaziantep), DSİ Spor (Diyarbakır), Şanlıurfa Gençlikspor (Şanlıurfa) takımlarıyla Kahramanmaraş’ta karşılaşacak.

4 TAKIM FİNALE ÇIKACAK

7-10 Haziran tarihlerinde altışar takımdan 19 grubun ve beş takımdan bir grubun, 8-10 Haziran tarihlerinde ise dörder takımdan iki grubun bulunduğu turnuvanın karşılaşmaları İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Bartın, Kütahya, Manisa, Aydın, Isparta, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı, Amasya, Giresun, Sivas, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Siirt ve Ardahan olmak üzere 22 grup merkezinde oynanacak. 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takım, dört merkezde 2. Kademe müsabakalarını oynayacak ve gruplarını birinci tamamlayacak dört takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 07.06.2018 10:32
Anahtar Kelimeler:
U17 Türkiye ŞampiyonasıTelekomsporKale Gençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk futbolu onun için ağlıyor!
Türk futbolu onun için ağlıyor!
“Hocamızla güven tazeledik”
“Hocamızla güven tazeledik”
Transferde rota Başakşehir!
Transferde rota Başakşehir!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim