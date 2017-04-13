13 Nisan 2017 Perşembe

U17 finalleri başladı

U17 Türkiye Şampiyonası Yarı Final müsabakaları Malatya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. 4 gün sürecek maçlar Yeşiltepe Stadı’nda oynanacak. Malatya grubunda Diyarbakır, Adana, Mersin, Kayseri, Adıyaman ve Kahramanmaraş takımları final için ter dökecek.

13 Nisan 2017 Perşembe 11:25
U17 finalleri başladı

  Bu yıl futbol branşında önemli grup müsabakalarına ev sahipliği yapan Malatya, U15 ve U16’dan sonra U17 Türkiye Şampiyonası Yarı Final maçlarını da organize edecek. Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında önceki gün yapılan teknik toplantıda Malatya grubunda yer alan takımların katıldığı idareciler ve MASKF yönetimi müsabakaların planlamasını yaptı.

Dün oynanan ilk karşılaşmalarla birlikte zorlu grup maçları Yeşiltepe’de başladı. Türkiye finallerinde son 4 takım arasına girmek için mücadele edecek D.Bakır D.S.İ. Spor, Adana Yüksel Gençlik, Mersin Tarsusgücü, Kayseri Şeker Spor, Adıyaman Çınar ve 1920 K.Maraş Spor takımları 4 gün boyunca Malatya’da puan usulü çift grupta maçlar oynayacak. Grup liderleri finali ise Cumartesi günü oynayacak. İlk müsabakalarda Adana Yüksel Gençlik, Diyarbakır Diski’yi 1 – 0 mağlup ederken, günün bir diğer müsabakasında Mersin Tarsusgücü, Kayseri temsilcisine 2 – 0 mağlup oldu.

FATİH AVCI
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