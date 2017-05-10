Ligin son haftasına kadar büyük bir çekişmeye sahne olan ligi, Telekomspor şampiyon tamamladı. Malatya amatör futbolunun en önemli ligleri arasında yer alan U-16 Futbol Ligi’nde 10’ncu hafta sonuna kadar büyük çekişme içerisinde geçen U-16 liginde Telekom spor rakibi Kale Gençlerbirliği’ni 4-3 yenerek şampiyon oldu. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) U-16 Ligi’nde şampiyon olan Telekomspor’u tebrik etti. Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ligin centilmence geçtiği belirtilerek, lige katılan bütün takımlara teşekkür edildi.

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