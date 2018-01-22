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U16’DA ŞAMPİYON YEŞİLYURT

U-16 liginde Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan Yeşilyurt Belediyespor ile Sanayispor mücadelesinde rakibini ilk müsabakada 2-1, ikinci müsabakada 5-1 skorla geçen Yeşilyurt Belediyespor ligi şampiyon bitirdi.

U16’DA ŞAMPİYON YEŞİLYURT

U-16 liginde Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan Yeşilyurt Belediyespor ile Sanayispor mücadelesinde rakibini ilk müsabakada 2-1, ikinci müsabakada 5-1 skorla geçen Yeşilyurt Belediyespor ligi şampiyon bitirdi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 14:46
U16’DA ŞAMPİYON YEŞİLYURT

Maç sonunda yapılan kupa törenine M.A.S.K.F. Başkanı Seyfullah ÖZDEMİR, Futbol İl Temsilcisi Kahraman FIRAT, Yeşilyurt Belediyespor başkanı Dursun Cumali SUCU, Yönetim Kurulu üyesi Eyüp BOLAT’ın katılımıyla gerçekleşen törende M.A.S.K.F. Başkanı Seyfullah ÖZDEMİR, 10 hafta süren ligin Fair-play içerisinde geçtiğini, Alt yapılara verilen önemin meyvelerini ileriki yıllarda takımların alacaklarını belirterek U-16 liginde şampiyon olan Yeşilyurt Belediyespor’u tebrik ederek şampiyonluk kupasını verdi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.01.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
MalatyaBusabahmalatya.comYeşilyurt Belediyespor Ligi şampiyon Bitirdi.
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