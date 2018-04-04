U16 YEŞİLYURT KAYSERİ YOLCUSU

2017- 2018 sezonu U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 65 ilden 111 takımın katılımı ile başlıyor. Müsabakalar, 6’şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 05 – 08 Nisan 2018 tarihlerinde, 4’er takımlı 4 grupta ise 06 – 08 Nisan 2018 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bolu, Balıkesir, Düzce, Aydın, Muğla (Fethiye), Uşak, Osmaniye, Adana, Kayseri, Yozgat, Çorum, Karabük, Ordu, Giresun, Bayburt ve Batman grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2.kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yeşilyurt Belediyespor, 5-8 Nisan tarihleri arasında Kayseri Grubu’nda Adana Seyhan Belediyespor, Yozgat Bozokspor, Konya Selçuklu Belediye, Sivas Yolspor ve Elazığ İl Özel İdare takımlarına karşı mücadele edecek. busabahmalatya.com