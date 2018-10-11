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U15’te gollü hafta

U15 Futbol Ligi’nde 8.hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin 8.haftasında Malatya Fenerspor, Malatyagücü’nü 13-0 mağlup ederek, haftanın en farklı sonucuna imza attı.

U15’te gollü hafta

U15 Futbol Ligi’nde 8.hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin 8.haftasında Malatya Fenerspor, Malatyagücü’nü 13-0 mağlup ederek, haftanın en farklı sonucuna imza attı.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:38
U15’te gollü hafta

Malatya U15 Futbol Ligi’nde 8.hafta heyecanı yaşandı. Bir karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı haftada lider Kale Gençlerbirliği, gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Pütürge Gençlik’i 5-3 mağlup ederek, zirvedeki yerini korudu.

U15 Futbol Ligi’nin 8.haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Malatya Fenerspor-Malatyagücü: 13-0, Karakavakspor-Anadolu Selçuklu: 0-4, Kaldırımgücü-Konak Belediyespor: 2-1, Pütürge Gençlik-Kale Gençlerbirliği: 3-5, Yeşilyurt Belediyespor-Telekomspor: 3-0 (hükmen).

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Futbol LigiU15
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