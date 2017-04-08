08 Nisan 2017 Cumartesi

U15’ler şampiyonluk için ter dökecek

U15 Türkiye Şampiyonası Yarı Final maçları Yeşiltepe’de dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep takımlarının yarıştığı Malatya grubunda şampiyon olan tek takım Türkiye Finali’ne gidecek.

08 Nisan 2017 Cumartesi 11:15
U15’ler şampiyonluk için ter dökecek

  U15 Kategorisinde Türkiye Şampiyonası Grup Yarı Final futbol müsabakaları Malatya’nın ev sahipliğinde başladı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep şehirlerinin takımları Malatya’daki yarı final grubuna katılırken, aralarından şampiyon olan ekip, Türkiye finallerine gidecek.

Dün Yeşiltepe Stadı’nda oynanan ilk karşılaşmada Diyarbakır temsilcisi, Mersin’i 2 – 0 mağlup ederek avantaj sağladı. Yağmur altında oynanan maçın her bölümünde etkili olan yeşil beyazlı ekip, bugün Gaziantep Şehit Kamil ile karşılaşacak. Dün oynanan bir diğer müsabakada ise Gaziantep Şehit Kamil ile Şanlıurfa Viranşehir karşılaştı.

ÖZDEMİR: İLİMİZ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON
  Karşılaşmaları yerinde takip eden Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, “İlimizde 4 güzide kulübümüzü ağırlıyoruz. 3 gün boyunca devam edecek müsabakalarda şampiyon olan takım Türkiye Finaline gidecek. Onun için müsabakalar kulüpler adına büyük önem taşıyor. Malatya olarak iyi bir ev sahipliği gerçekleştirmek istiyoruz. Aynı zamanda Malatyalı antrenörlerimiz maçları takip ederek yetenekli sporcuları belirliyor. Bu anlamda da bu tür grup maçlarının ilimize de katkısı var. Ben tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi. 

MEHMET KIROĞLAN
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