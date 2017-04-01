TFF 2016-2017 Sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının programını açıkladı. 1. Kademe müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 20 takımın katılacağı 2. Kademe müsabakaları; 6 takımlı Kütahya ve Balıkesir grup merkezlerinde 6-9 Nisan'da, 4'er takımlı Tokat ve Malatya grup merkezlerinde ise 7-9 Nisan tarihlerinde olmak üzere 4 grup merkezinde oynanacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 4 takım, U15 Türkiye Şampiyonası finallerini belirlenecek bir grup merkezinde oynayacak.

ÖZDEMİR GÖREV ALACAK EKİPLERİ UYARDI

Yarı finallerin bir ayağına ev sahipliği yapacak Malatya’da Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin takımları yarışacak. Yeni tesislerin bu tür grup müsabakalarının alınmasında önemli olduğunu ifade eden ASKF Malatya Başkanı Seyfullah Özdemir, “Malatya’mız özellikle futbolda önemli grup merkezlerinden biri haline geldi. Bunda yeni tesislerimizin katkısı büyük. Tabi bu müsabakalarda kendi hakemimiz, kendi saha komiseri ve ekiplerimiz görev yapıyor. Şehrimize yakışan bir şekilde başarılı bir ev sahipliği yapmamız gerekiyor ki biz de federasyonumuzdan daha büyük organizasyonları alalım. Bu noktada görev yapacak tüm hakem ve diğer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.” Dedi. Malatya’nın U15’teki şampiyon takımı Adafı Kartalspor ilk grup aşamasında elenmişti.

MEHMET KIROĞLAN