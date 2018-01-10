Malatya U15 Futbol Ligi, 12 takımın katılımıyla başladı. 2 gruptan oluşan ligde lider olan takımlar şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. 55 golün atıldığı U15 Ligi’nin ilk haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle:

A Grubu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Konak Belediyespor: 8-1

Adafı Kartalspor-Anadolu Selçuklu: 2-0

Erkenek Hürriyet-Kaldırımgücü: 0-19

B Grubu

Malatya Fenerspor-İnönü Üniversitesispor: 4-0

Kale Gençlerbirliği-Telekomspor: 9-0

Demirspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 2-10.

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