U15 ve U19’ da hafta sonu

U19 1.Küme’de 5.hafta maçları oynandı. Orduzuspor’un Erkenek Hürriyetspor’un ağlarına 10 gol bıraktığı haftada, Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Gençlik arasında oynanan karşılaşmada 8 gol çıktı. U19 1.Küme’de 5.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Pütürge Gençlik: 5 – 3, Malatyaspor-Malatyagücü: 1 – 2, Malatya Galataspor - Kale Gençlerbirliği: 0 – 4, Malatya Fenerspor-Telekomspor: 0 – 6, Demirspor - Arguvan Belediyespor: 2 – 4, Erkenek Hürriyet-Orduzuspor: 0 – 10, Sanayispor - Battalgazi Belediyespor: 0 – 0, Hekimhan Belediyesi Girmana-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 3-0 (hükmen)

U15 Futbol Ligi’nde ise 6.hafta heyecanı yaşandı. 4 karşılaşmanın oynandığı ligde bir maç ise hükmen sonuçlandı. U15 Ligi’nde 6.haftada alınan sonuçlar şöyle: Kale Gençlerbirliği - Konak Belediyespor: 2 – 0, Anadolu Selçuklu-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 8 – 1, Malatya Fenerspor - Karakavakspor: 6 – 1, Pütürge Gençlik - Malatyagücü: 1 – 2, Kaldırımgücü - Telekomspor: 3 - 0 (hükmen)