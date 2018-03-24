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U14’DE SEZON AÇILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen U14 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda gruplar belli oldu. Şampiyonada Malatya’yı temsil edecek olan Anadolu Selçukluspor Kahramanmaraş Grubu’nda mücadele edecek.

U14’DE SEZON AÇILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen U14 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda gruplar belli oldu. Şampiyonada Malatya’yı temsil edecek olan Anadolu Selçukluspor Kahramanmaraş Grubu’nda mücadele edecek.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 11:02
U14’DE SEZON AÇILIYOR

2017- 2018 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 71 ilden 116 takımın katılımı ile başlıyor. Müsabakalar 6’şar takımlı 18 grupta 22 – 25 Mart 2018 tarihlerinde, 4’er takımlı 2 grupta ise 23 – 25 Mart 2018 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Zonguldak, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Muğla, Denizli, Aksaray, Mersin, Nevşehir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Çorum ve Kastamonu grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2.kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Malatya’yı Anadolu Selçukluspor temsil edecek. Kahramanmaraş Grubu’nda yer alan Anadolu Selçukluspor; Mersin Çukurova İdmanyurdu, Hatayspor, Şanlıurfa Edessa 7 Yıldız, Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor ve Elazığ Yolspor takımlarıyla karşılaşacak. Grupta karşılaşmalar 22 Mart’ta başlayıp, 25 Mart’ta sona erecek.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
U14 Türkiye Futbol ŞampiyonasıAnadolu Selçukluspor
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