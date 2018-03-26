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U14 YMS EVİNDE GALİP!

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi müsabakasında sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı maçtan 2-0 galip ayrılarak, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

U14 YMS EVİNDE GALİP!

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi müsabakasında sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı maçtan 2-0 galip ayrılarak, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 13:06
U14 YMS EVİNDE GALİP!

Spor Toto Gelişim Ligi Elit U14 kategorisi 24. hafta müsabakasında sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı Tahir Alpay ve Mehmet Taştan’ın attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak, ligin bitimine 3 hafta kala Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada oynanan müsabakada puan tablosunda 5. sırada bulunan rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle puanını 43 yaptı ve 2. sıradaki yerini garantiledi. Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların katıldığı Türkiye şampiyonasına katılmayı ligin bitimine 3 hafta kala garantileyerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde U 14 Elit Liglerinde katılımcı 40 takım arasından sadece 8 takım şampiyonalara kalıyor. Sarı-kırmızılı alt yapının muhtemel rakipleri ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Altınordu, Göztepe, Konyaspor, Ankaragücü ve Trabzonspor. Evkur Yeni Malatyaspor’un alt yapıdan sorumlu yöneticisi Mehmet Maden, alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

“ALT YAPIYA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR”

Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak gençlere önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Maden, “Alt yapımız son 2 yıl içerisinde önemli aşamalar kat etti. Tabi bunların olması belli bir emek ve yatırımla mümkün olabildi. Yeni Malatyaspor yönetimi olarak alt yapıya tarihindeki en önemli yatırımlar yapılıyor. Gerek tesis, gerekse de sporcu yatırımı noktasında güzel işler yaptığımız düşünüyorum. Bu anlamda U 14 takımımızın ligin bitimine 3 hafta kala Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etmesi hakikaten sevindirici. Emeklerimizin karşılığını almaya başladık diyebilirim. Bu başarıda emeği geçen hocalarımızı tek tek tebrik ediyorum.” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep Futbol KulübüEvkur Yeni MalatyasporBusabahmalatya
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