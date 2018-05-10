Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99972
ALTIN
180.663
DOLAR
4.2800
STERLİN
5.7930
EURO
5.0785

U14 YMS Antalya’ya gitti

U14 Yeni Malatyaspor, Türkiye finallerine katılmak üzere Antalya’ya gitti. Teknik sorumluluğunu Tuncay Selçuk’un yaptığı sarı-kırmızılı kafile 9-17 Mayıs tarihleri arasında Fenerbahçe, Bursaspor, Altınordu, Göztepe, Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor’un aralarında bulunduğu grupta mücadele edecek.

U14 YMS Antalya’ya gitti

U14 Yeni Malatyaspor, Türkiye finallerine katılmak üzere Antalya’ya gitti. Teknik sorumluluğunu Tuncay Selçuk’un yaptığı sarı-kırmızılı kafile 9-17 Mayıs tarihleri arasında Fenerbahçe, Bursaspor, Altınordu, Göztepe, Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor’un aralarında bulunduğu grupta mücadele edecek.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:42
U14 YMS Antalya’ya gitti

Yeni Malatyaspor U14 takımı, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların katıldığı Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların grubunda, Fenerbahçe, Bursaspor, Altınordu, Göztepe, Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor takımları bulunuyor. Müsabakalar 9-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, şampiyonada genç sporcularına güvendiklerini söyledi. Maden, “Gençlerimiz bugüne kadar güzel başarılara imza attılar ve bunu taçlandırmak üzere Antalya’da Türkiye Finallerinde de güzel başarılara ulaşıp bizleri gururlandıracaklardır. Bugüne kadar emek veren Altyapı Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Teknik Hoca Tuncay Selçuk ve gençlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum.” dedi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
U14Türkiye FinalleriTuncay Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spora Yönlendirme Projesi
Spora Yönlendirme Projesi
İnönü 3. oldu
İnönü 3. oldu
Geleneksel Çocuk Oyunları
Geleneksel Çocuk Oyunları

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim