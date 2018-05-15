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U14 Yeni Malatyaspor turnuvaya veda etti

U14 Yeni Malatyaspor, Antalya’da düzenlenen Türkiye finallerinde oynadığı ilk iki maçı kayıp ederek turnuvaya veda etti.

U14 Yeni Malatyaspor turnuvaya veda etti

U14 Yeni Malatyaspor, Antalya’da düzenlenen Türkiye finallerinde oynadığı ilk iki maçı kayıp ederek turnuvaya veda etti.

15 Mayıs 2018 Salı 12:06
U14 Yeni Malatyaspor turnuvaya veda etti

Türkiye U14 Ligi’nde grubunu ilk iki sırada tamamlayarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan U14 Yeni Malatyaspor, ilk iki maçını kayıp ederek turnuvaya veda etti. B Grubunda yer alan sarı-kırmızılılar ilk maçında Bursaspor’a 4-0, ikinci maçında Tabzonspor’a 2-1 yenildi. Dün oynanan son maçta Altınordu ile 1-1 berabere kalan Malatya temsilcisi ilk kez katılma başarısı gösterdiği finallerde 1 puan toplayarak sonuncu oldu. Grupta 3’te 3 yapan Trabzonspor ise ligi lider tamamladı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
U14Yeni MalatyasporFinallerAntalya
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