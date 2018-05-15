U14 Yeni Malatyaspor turnuvaya veda etti

Türkiye U14 Ligi’nde grubunu ilk iki sırada tamamlayarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan U14 Yeni Malatyaspor, ilk iki maçını kayıp ederek turnuvaya veda etti. B Grubunda yer alan sarı-kırmızılılar ilk maçında Bursaspor’a 4-0, ikinci maçında Tabzonspor’a 2-1 yenildi. Dün oynanan son maçta Altınordu ile 1-1 berabere kalan Malatya temsilcisi ilk kez katılma başarısı gösterdiği finallerde 1 puan toplayarak sonuncu oldu. Grupta 3’te 3 yapan Trabzonspor ise ligi lider tamamladı.

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