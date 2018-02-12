U14 YENİ MALATYA DOLU DİZGİN!

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi 18. hafta müsabakasında, Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların atılan gollerden sonra asker selamı vermesi maçı izleyen taraftardan tarafından büyük alkış aldı. Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Yeni Malatyaspor, 45. dakikada Musap Polat, 55. dakikada ise Mehmet Emin Taştan’ın kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor aldığı galibiyetle puanını 27’ye yükseltti.

“HAFTALARDA İSTİKRARLI BİR GÖRÜNTÜMÜZ VAR”

Elazığspor ile oynanan maçın ardından konuşan U14 takımı antrenörü Tuncay Selçuk, “Sahamızda galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyun anlamında son haftalarda istikrarlı bir görüntümüz var. Bu maçta da attığımızdan daha fazlasını kaçırdık. Her hafta üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularım gerçekten alınan sonuçtan ziyade, oynadıkları futbolla kendi yaş kategorilerinin üstünde gidiyorlar. İnşallah bu çocuklar Malatya futbolunun geleceği olacaklar. Aldığımız galibiyeti Afrin’de vatan savunması için canını hiçe sayan Mehmetçiklerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com