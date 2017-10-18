Mehmet Ali Yılmaz sentetik sahada oynanan müsabakada rakibi karşısında varlık gösteremeyen Evkur Yeni Malatyaspor, 4-1’lik yenilgiye engel olmadı. Trabzonspor aldığı bu galibiyetle 12 puanla zirveye yerleşirken, Yeni Malatyaspor ise 9 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Yeni Malatyaspor U14 takımı önümüzdeki hafta sahasında Akın Çorap Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

“HAKEMLERİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ LAZIM”

Yeni Malatyaspor Alt Yapı Antrenörü Tuncay Selçuk maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bu yaş kategorisinde çocukların gelişimine katkı sunmak oldukça önemli. Bugün grubun zorlu takımı Trabzonspor ile karşılaştık. Almış olduğumuz yenilgi de bir anlamda gelişimimize katkı sağlayacaktır. Ancak burada bir konuya değinmeden geçmek istemiyorum. Burası gelişim ligi, burada çocuklar gelişirken, biraz da hakemlerin kendilerini geliştirmesi lazım. Bu yaş kategorisindeki çocukların futbolun kötü yüzüyle karşılaşmalarını istemiyoruz. Maçta çocuklarımızın ceza sahasına girmesi bile yasaktı. Hakem her atağımızı kesti ve bizim oynamamızı istemdi. Biz bu yenilgiden de dersler çıkarmalıyız. Çocukların gelişimine sadece iyi sonuçlarla değil, alınan kötü sonuçlarla da anlatarak katkılar sunmalıyız" dedi. Bu arada Spor Toto Gelişim Ligi U15 kategorisinde mücadele eden Rıza Açıkgöz’ün antrenörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor U15 takımı da Trabzon deplasmanında Trabzonspor’a 6-1 mağlup oldu.

İHA