Giresun Organize Sanayi Sahası’nda oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor , Mehmet Emin Taştan’ın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı milli takımlar U14 kategorisi antrenörü Güngör Şahinkaya da takip etti. Şahinkaya’nın müsabaka sonra Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı antrenörü Tuncay Selçuk’tan bazı futbolcularla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Giresunspor ile oynanan maçın ardından konuşan Tuncay Selçuk, “Geçen haftaki Tranbzon galibiyetinden sonra bu hafta da deplasmanda yine grubun güçlü takımı Giresun’u yendik. Her hafta üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularım gerçekten alınan sonuçtan ziyade, oynadıkları futbolla kendi yaş kategorilerinin üstünde gidiyorlar. İnşallah bu çocuklar Malatya futbolunun geleceği olacaklar. Bugün bir dğer sevindiğim nokta ise milli takım antrenörü Güngör Şahinkaya’nın maçımızı takip etmesi oldu. Son haftalardaki sonuçlarımız ve futbolcularımızın performansı milli takım hocamızın da dikkatini çekmiş. Kendisiyle müsabaka sonunda bazı futbolcularımla ilgili konuştuk. İnşallah milli takıma sporcu göndermek istiyoruz" diye konuştu.

İHA