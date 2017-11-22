22 Kasım 2017 Çarşamba

U14 ilk yarıyı 2. Bitirdi!

Yeni Malatyaspor alt yapısında başlatılan değişim kapsamında antrenörlüğe başlayan Malatya futbolunun emektar kaptanlarından Tuncay Selçuk’un çalıştırdığı U14 takımı, Spor Toto Gelişim Ligi 4. Grup’un ilk devresini 2. sırada tamamladı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:12
U14 ilk yarıyı 2. Bitirdi!

  Spor Toto Gelişim Ligi U14 Kategorisi 4. Grup’ta 8 karşılaşma oynayan Malatyalı gençler, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. 24 puanlı lider Trabzonspor’un ardından ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan U14 takımının Teknik Direktörü Tuncay Selçuk, “Amacımız yarıştırmak değil, geliştirmek” açıklamasını yaptı.

“ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUYORUZ”
  Sporcuların gelişimine katkı sunarken, bunu skora da yansıtmanın sevindirici olduğunu belirten Selçuk, “Küçük yaş kategorilerinde çocukların gelişimine katkı sunmak oldukça önemli. Yaptığımız antrenmanlarda ağırlıklı olarak çocukların fiziksel gelişiminin yanında beyinsel gelişimlerine de katkı sunacak bir program takip ediyoruz. Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak önemli bir misyonumuz var. Tabii her yaş kategorisinde olduğu gibi U14’te de amacımız yarıştırmak değil, geliştirmek. Geliştirirken, bunu sonuca da yansıtmak sevindirici diye düşünüyorum. Bulunduğum Spor Toto Gelişim Ligi U14 Kategorisi 4. Grup’ta ilk yarıyı 2. sırada tamamladık. Bu çocuklar Malatya futbolunun sigortası, teminatıdır. O yüzden onlara futbolun doğrularını öğretirken, insani değerler, maneviyat ve sevgiyi de öğretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İHA
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