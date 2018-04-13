U14 HEYECANI BAŞLADI

Kayseri Atletik, Hatay Karaağaç, Diyarbakır Amed, Mersin Çukurova, Kahramanmaraş Kurtuluş ve Diyarbakır DSİ takımlarının puan usulü mücadele edeceği maçlar sonunda grup birincileri final maçı oynayacak. Geleceğin yıldız futbolcularının boy göstereceği organizasyon Kayseri Atletik ile Hatay Karaağaç takımları arasında oynanan müsabakayla başladı. U14 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakalarının Malatya’da oynatılmasının önemli bir olay olduğunu belirten AKSF Başkanı Seyfullah Özdemir, iyi ev sahipliği için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Müsabakaların fair-play içerisinde geçmesini umduklarını belirten Özdemir, “Müsabakaların fair-play içerinde geçmesini diliyoruz. Müsabakalar dün itibariyle başladı. Türk futbolunun önümüzdeki dönemlerde yetişecek yıldızları bu tür organizasyonlar sayesinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ilimiz önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 6 takımın 2 grupta mücadele edeceği U-14 Şampiyonası 2. Kademe Maçları bugün oynanan müsabakalarla başladı. Umarım iyi bir ev sahipliği yaparız” diye konuştu. busabahmalatya.com