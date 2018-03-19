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U14 FARKLI KAZANDI

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi müsabakasında sahasında Giresunspor’u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

U14 FARKLI KAZANDI

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi müsabakasında sahasında Giresunspor’u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 13:49
U14 FARKLI KAZANDI

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi 23. hafta müsabakasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, Mehmet Taştan’ın 3 golle yıldızlaştığı müsabakayı 3-0 kazanarak Türkiye şampiyonalarına gitme adına büyük avantaj elde etti. Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada oynanan müsabakada puan tablosunda 3. sırada bulunan rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle puanını 40 yaptı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların katıldığı Türkiye şampiyonlarına katılmak için büyük bir avantaj yakaladı. Bu arada Giresunspor’a karşı attığı 3 golle dikkatleri çeken Mehmet Taştan grupta 23 golle en çok gol atan futbolcu durumunda. "Büyük ihtimalle Türkiye şampiyonlarına katılmaya hak kazandık." Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Antrenörü Tuncay Selçuk maçın ardından yaptığı açıklamada, "En yakın takipçimiz olan Giresunspor’u iyi bir oyunla 3-0 mağlup ettik. Bu sonuçla büyük ihtimalle Türkiye şampiyonlarına katılmaya hak kazandık. Tabi takımımın ortaya koyduğu güçlü ve iyi oyun çok önemli. Her hafta daha çok üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporEvkur Yeni Malatyaspor
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