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U14 EVİNDE GALİP

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi müsabakasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı maçtan 3-2 galip ayrıldı.

U14 EVİNDE GALİP

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi müsabakasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı maçtan 3-2 galip ayrıldı.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 12:04
U14 EVİNDE GALİP

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi 21. hafta müsabakasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, Mehmet Taştan (2) ve Mushap’ın attığı gollerle müsabakayı 3-2 galip tamamladı. Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle puanını 37 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı önümüzdeki hafta lig lideri Trabzonspor ile karşılaşacak. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyesiErzurumsporEvkur Yeni Malatyaspor
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