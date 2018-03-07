U14 EVİNDE GALİP

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi 21. hafta müsabakasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, Mehmet Taştan (2) ve Mushap’ın attığı gollerle müsabakayı 3-2 galip tamamladı. Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle puanını 37 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı önümüzdeki hafta lig lideri Trabzonspor ile karşılaşacak. busabahmalatya.com