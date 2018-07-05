U13’te 4. hafta geride kaldı

6 karşılaşmada 27 golün atıldığı dördüncü haftada en farklı sonucu Anadolu Selçuklu, Kale Gençlerbirliği karşısında 7-0’lık sonuçla aldı. İki karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı U13 Futbol Ligi’nin dördüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Pütürge Gençlik-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-2, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Karakavakspor: 0-3, Konak Belediyespor-Malatya Fenerspor: 1-0, Kale Gençlerbirliği-Anadolu Selçuklu: 0-7, B Grubu Adafı Kartalspor-Yeni Malatyaspor: 0-3 (hükmen), Telekomspor-Erkenek Hürriyet: 6-2, Kaldırımgücü-Akçadağspor: 3-0, Sanayispor-Yeşilyurt Gençlerbirliğispor: 3-0 (hükmen).