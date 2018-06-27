U13’de 6 maç oynandı

İki karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı U13 Futbol Ligi’nin üçüncü haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Yeşilyurt Belediyespor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 4-0, Karakavakspor-Konak Belediyespor: 0-2, Anadolu Selçuklu-Pütürge Gençlik: 11-0, Malatya Fenerspor-Kale Gençlerbirliği: 1-4, B Grubu Sanayispor-Telekomspor: 0-3 (hükmen), Erkenek Hürriyet-Adafı Kartalspor: 1-7, Yeni Malatyaspor-Kaldırımgücü: 7-1, Akçadağspor-Yeşilyurt Gençlerbirliği Spor: 3-0 (hükmen) U13 Ligi’nde geride kalan 3 hafta sonunda A Grubu’nda 9 puanlı Anadolu Selçuklu averajla lider durumda bulunuyor. B Grubu’nda ise 3 maçını da kazanan Yeni Malatyaspor, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

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