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U13 sezonu başlıyor

U13 Futbol Ligi'nin fikstürü Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında çekildi. 3 Haziran'da başlayacak olan lig 2’şerli gruptan ve 15 takımdan oluşacak.

U13 sezonu başlıyor

U13 Futbol Ligi'nin fikstürü Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında çekildi. 3 Haziran'da başlayacak olan lig 2’şerli gruptan ve 15 takımdan oluşacak.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:50
U13 sezonu başlıyor

U13 Futbol Ligi'nin fikstürü geçtiğimiz hafta Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında çekildi. Buna göre A Grubunda Konak Belediyespor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, Pütürge Gençlik Spor, Anadolu Selçuklu Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Karakavakspor, Malatya Fenerspor, Kale Gençlerbirliği, B Grubunda ise Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Telekomspor, Sanayispor, Erkenek Hürriyetspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Akçadağspor mücadele edecek. Ligde ilk maçlar 3 Haziran Pazar günü Yeşiltepe'de oynanacak.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 28.05.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
U13 SezonuMalatya Amatör Spor Kulüpleri FederasyonuU13 Futbol Ligi
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