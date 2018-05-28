U13 sezonu başlıyor

U13 Futbol Ligi'nin fikstürü geçtiğimiz hafta Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında çekildi. Buna göre A Grubunda Konak Belediyespor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, Pütürge Gençlik Spor, Anadolu Selçuklu Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Karakavakspor, Malatya Fenerspor, Kale Gençlerbirliği, B Grubunda ise Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Telekomspor, Sanayispor, Erkenek Hürriyetspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Akçadağspor mücadele edecek. Ligde ilk maçlar 3 Haziran Pazar günü Yeşiltepe'de oynanacak.