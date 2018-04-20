U13 Fikstürü Belli Oldu

Fikstür çekimine; MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Fırat, Erkan Van, Ergin Turan, Tertip Komitesi Üyesi Sezer İnce, kulüplerin idarecileri ile antrenörler katıldı.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir burada yaptığı konuşmada, 15 takımın katılımıyla iki grupta oynanacak maçlar sonunda grubu birinci bitirecek iki takımın final maçı oynayacağını ifade ederek, kulüplere başarılar diledi. Ligde yer alan takımların altyapıya katkı sağlayacağını dile getiren Özdemir, ligin fair-play içerisinde ve şenlik havasında geçeceğine inandığını söyledi. Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise ligin 3 Haziran’da başlayacağını ifade ederek, maçların okulların kapanmasından dolayı hafta içinde de oynanacağını kaydetti. Fikstür ve kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu: A Grubu: Konak Belediyespor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, Pütürge Gençlik Spor, Anadolu Selçuklu Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Karakavakspor, Malatya Fenerspor, Kale Gençlerbirliği B Grubu: Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Telekomspor, Sanayispor, Erkenek Hürriyetspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Akçadağspor.