U13 kategorisinde Malatya şampiyonu olan Yeni Malatyaspor, Türkiye Şampiyonası çeyrek final maçları için Kahramanmaraş’a gitti. Kahramanmaraş Hanefi Mah Çiçek Stadı’nda oynanan müsabakalarda Gaziantepspor ile 1 – 1 berabere kalan sarı kırmızlı gençler, Kayserispor’u 1 – 0 mağlup etmeyi başardı. Finalde Diyarbakır Erganispor’a 1 – 0 kaybeden temsilcimiz çeyrek finalde elenmiş oldu.

UÇKUN ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERDİ

Türkiye yarı finallerini kıl payı kaçıran Yeni Malatyaspor alt yapısında sorumlu teknik adam Murat Uçkun, “Küçük kardeşlerimizi kutluyoruz. Oldukça sıcak bir ortamda her takımın kendi gerçek kimliğini ortaya koyamadığı stresli bir grup oldu. Buna karşın çocuklarımız ellerinden geleni yaptı. Kötü bir fikstür çektik ve 3 gün üst üste maç oynadık. Son maçta rakibin fiziksel üstünlüğü ve bizim yorgunluğumuz öne çıkınca mağlup olduk. Herhangi bir kategoride şampiyon olmak için iyi bir jenerasyon yakalamanız lazım. Belki bu yıllar olmadı ama birkaç yıl içersinde alt yağı imkanlarımızın da Süper Lig ile birlikte belli bir seviyeye gelmesiyle inşallah bir Türkiye Şampiyonu çıkarmayı çok istiyoruz.” Şeklinde konuştu.







ÖMER ALİ DELİBAŞ