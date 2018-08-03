U12’de kupa heyecanı

U12 Futbol Ligi’nde karşılaşmalar Yeşiltepe 1 nolu saha ile Ampute futbol sahasında oynandı. Anadolu Selçuklu, Malatya Galataspor, Yeni Malatyaspor, Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Erkenek Hürriyet, Karakavakspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor’un mücadele ettiği ligin tamamlanmasının ardından Yeşiltepe 1 nolu sahada kupa töreni düzenlendi. Kupa töreni öncesi konuşan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, kulüplerin idarecilerine, antrenörlere, sporculara ve sporcuların ailelerine lige gösterdikleri ilgi ve centilmenliklerinden dolayı teşekkür etti. TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ise “Bu çocuklarımız, başta Malatyaspor olmak üzere büyük takımlarda forma giyecekler. Bu turnuvayı organize eden Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir’i tebrik ediyorum” dedi. Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise müsabakaların centilmence geçtiğini ifade ederek, “Sistem kapanmasına rağmen bu turnuvayı yapmak istedik. Bunun giderlerini de ASKF’den karşıladık. Ben katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sporcuların velileri adına konuşan İbrahim Göçmen ise “Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ve Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat’a teşekkür ediyorum. Malatya ve Türkiye’nin kanayan bir yarasına el basıyorlar. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kahve köşeleri ve zararlı alışkanlıklardan kurtarmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Böyle bir organizasyonu yapmak, başarmak ve gerçekten sonuca varmak önemli bir olay” ifadelerini kullandı. Kulüplerin kupalarını sporcuların anneleri takdim ederken, kupa töreni sonrası toplu fotoğraf çekimi yapılarak, çeşitli ikramlarda bulunuldu.