U-21 SÜPER LİGİ'NDE

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda maçın taktiğini anlatan Teknik Sorumlu Murat Uçkun’un futbolcularına pazar günü oynayacakları maçı kazanmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi.



“Biz sporcularımızı ‘önce manevi değerler’ diyerek yetiştiriyoruz”

Bu arada takımdaki son durumu değerlendiren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Bursaspor maçında sadece futbol oynamayı düşünen bir takımla, buna müsaade etmeyen bir takım vardı. Orada yaşananları herkes gördü izledi. Ceza alması gerekenler almazken, bizim futbolcularımıza ağır cezalar verildi. Biz sporcularımızı ‘önce manevi değerler’ diyerek yetiştiriyoruz. Ve onlara centilmenliğin kupalardan, şampiyonluklardan çok daha büyük önem taşıdığını izah ediyoruz. Ama gelin görün ki verilen haksız cezalar var. Bu duruma çok üzüldük. Bu hafta sahamızda kazanarak geçen hafta aldığımız yenilgiyi telafi etmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Takımımızda önemli eksikler var ama bu eksileri dolduracağımızı da biliyoruz” diye konuştu.