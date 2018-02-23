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U-21 SÜPER LİGİ'NDE

U21 Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursaspor’a farklı mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da, 23. haftada oynanacak Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları sürüyor.  Sarı-kırmızılılarda Bursaspor maçında kırmızı kart gören Emirhan Kayalar’a 4 maç, Furkan Pekşen’e ise 5 maç ceza verilmesi moralleri bozarken, Teknik Sorumlu Murat Uçkun’un bu isimlerin yerine farklı alternatiflere yöneleceği belirtildi.

U-21 SÜPER LİGİ'NDE

U21 Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursaspor’a farklı mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da, 23. haftada oynanacak Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları sürüyor.  Sarı-kırmızılılarda Bursaspor maçında kırmızı kart gören Emirhan Kayalar’a 4 maç, Furkan Pekşen’e ise 5 maç ceza verilmesi moralleri bozarken, Teknik Sorumlu Murat Uçkun’un bu isimlerin yerine farklı alternatiflere yöneleceği belirtildi.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 18:39
U-21 SÜPER LİGİ'NDE

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda maçın taktiğini anlatan Teknik Sorumlu Murat Uçkun’un futbolcularına pazar günü oynayacakları maçı kazanmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi.

“Biz sporcularımızı ‘önce manevi değerler’ diyerek yetiştiriyoruz”
Bu arada takımdaki son durumu değerlendiren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Bursaspor maçında sadece futbol oynamayı düşünen bir takımla, buna müsaade etmeyen bir takım vardı. Orada yaşananları herkes gördü izledi. Ceza alması gerekenler almazken, bizim futbolcularımıza ağır cezalar verildi. Biz sporcularımızı ‘önce manevi değerler’ diyerek yetiştiriyoruz. Ve onlara centilmenliğin kupalardan, şampiyonluklardan çok daha büyük önem taşıdığını izah ediyoruz. Ama gelin görün ki verilen haksız cezalar var. Bu duruma çok üzüldük. Bu hafta sahamızda kazanarak geçen hafta aldığımız yenilgiyi telafi etmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Takımımızda önemli eksikler var ama bu eksileri dolduracağımızı da biliyoruz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
U-21MalatyasporEykur Yeni MalatyaPuan DurumuFutbol
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