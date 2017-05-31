31 Mayıs 2017 Çarşamba

Tuzla Malatyalılara emanet!

Malatyalı teknik direktör Osman Gökhan’ın yeni durağı İstanbul’un köklü kulüplerinden Tuzlaspor oldu. 2. Lig temsilcisiyle her konuda anlaşan tecrübeli teknik adamın birinci yardımcılığını ise bir başka Malatyalı futbol adamı Ergün Albayrak yapacak.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:46
Tuzla Malatyalılara emanet!

  Tuzlaspor 2017-18 sezonunda futbol takımının başına Malatyalı bir teknik heyeti getirdi. Geride bıraktığımız sezonu 39 puanla 13. sırada tamamlayan İstanbul temsilcisi, Malatya’da futbol oynamış ve Malatyaspor ile Yeni Malatyaspor’da görevler almış Osman Gökhan ile her konuda el sıkıştı. Galatasaraylı eski oyuncuların yönettiği Tuzlaspor’da Ümit Davala’nın yöneticiliğe dönmesi üzerine teknik direktörlük görevine Osman Gökhan’ın getirildiği öğrenildi. Tuzlaspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdoğan ile bir araya gelerek gelecek sezonun planlamasını yapan Gökhan’ın birinci yardımcılığını ise Malatyalı bir başka başarılı futbol adamı Ergün Albayrak yapacak. Daha önce İstanbulspor, Fatih Karagümrük, Zeytinburnuspor, Gaziosmanpaşaspor, Malatyaspor, Adıyamanspor takımlarında gençlik gelişim antrenörlüğü, altyapı koordinatörlüğü, profesyonel takım teknik sorumluluğu ve profesyonel takım antrenörlüğü, görevlerinde bulunan, Osman Gökhan, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu’nun da yardımcı antrenörlüğü görevlerinde de bulunmuştu.


FATİH AVCI
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