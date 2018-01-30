Turnuvanın kazananı Erkan Aktı

Diyarbakır’da gerçekleştirilen İnci Bilardo Üç Bant Disiplini Bilardo Şampiyonası, pazar günü oynanan çeyrek final, yarı final ve final maçları ile sona erdi. Diyarbakır’dan 84 bölge kentlerinden ve Türkiye klasmanından da 42 sporcunun katıldığı turnuva, Türkiye Bilardo Federasyonu’nun (TBF) müsabaka şartnamelerine uygun olarak oynandı. Turnuvanın eleme ve ilk iki turu ile çeyrek final karşılaşmaları, 30 sayı 45 sayı üzerinden oynandı. Yarı final ve final karşılaşmasında ise 40 sayı çekildi. Turnuvaya, Artistik Bilardo Dünya Şampiyonu Diyarbakırlı sporcu Hacı Arap Yaman’ın yanı sıra, Murat Macit, Fesih Arsan, Erkan Aktı, Murat Türbeci, Yetkin Çelikel, Murat Sönmez, Bünyamin Taşdoğan, Ahmet Türcan, Yusuf Özesmer, Yüksel Eroğlu ve Celal Erdemir gibi Türkiye’nin sayılı bilardocuları da katıldı. Turnuvada, çeyrek finale çıkmak için Hacı Arap Yaman, Erkan Aktı, Bünyamin Taşdoğan, Murat Sönmez, Celal Erdemir, Murat Macit, Zafer Dağdelen, Murat Şat, Ömer Berdibek, Fesih Aslan, Yetkin Çelikel, Yüksel Eroğlu, İkbal Turgut, Erkan Süslü, Aykut Ertunç, Ömer Faruk Serçe yarıştı. Çeyrek finalde ise Murat Macit, Yüksel Eroğlu, Fesih Aslan, Ömer Berdibek, Erkan Aktı, Murat Sönmez, Erkan Süslü ve Aykut Ertunç eşleşti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda, yarı finale çıkma başarısını gösteren sporcular Murat Macit, Yüksel Eroğlu, Erkan Aktı ve Murat Sönmez oldu. Final karşılaşmasında ise Erkan Aktı, Diyarbakır bölgesinden Yüksek Eroğlu'nu geçti. Turnuvada Erkan Aktı birinci, Yüksek Eroğlu ikinci, Murat Macit üçüncü ve Murat Sönmez de döndürücü oldu. İlk dörde girenler, para ödülü aldı.

İşletmeci ve bilardo sporcusu da olan TBF Diyarbakır Temsilciliği Onursal Başkanı Ahmet Türkcan, başta katılan sporcular olmak üzere tüm bilardo sporu camiasına verdikleri destek ve ilgilerinden ötürü teşekkür etti. Sporcuların Antalya’da Şubat ayında gerçekleştirilecek Türkiye Bilardo Şampiyonası öncesinde bu turnuva ile güzel bir hazırlık da yapmış olduklarını kaydeden Türkcan, sponsor olarak sporculara destek verenlere teşekkür etti.