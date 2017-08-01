TSYD Ankara Şubesi’nde yapılan kura çekimine, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve turnuvaya katılan kulüplerin temsilcileri katılırken, Yeni Malatyaspor adına yönetim kurulu üyesi Nusret Çaylak yer aldı. 4 Ağustos’ta başlayacak ve 2 gün sürecek TSYD kupasının fikstürü şöyle:

4 Ağustos Cuma 17.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor, 19.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

5 Ağustos Cumartesi 17.00 Gençlerbirliği – Osmanlıspor, 19.00 Kardemir Karabükspor - Yeni Malatyaspor

Turnuvanın statüsü ise takımların sıralamasının alacakları puanlara göre belirleneceği yönünde açıklandı. Galip gelen takımlar 3 puan kazanacak. Beraberlik halinde uzatma olmadan seri penaltı atışına geçilecek. Penaltılarda üstünlük sağlayan takım 2, kaybeden takım ise 1 puan alacak.

HABER MERKEZİ