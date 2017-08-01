01 Ağustos 2017 Salı

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Turnuvanın fikstürü çekildi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un da mücadele edeceği 51. TSYD Ankara Futbol Turnuvası’nın kurası çekildi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:03
Turnuvanın fikstürü çekildi

  TSYD Ankara Şubesi’nde yapılan kura çekimine, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve turnuvaya katılan kulüplerin temsilcileri katılırken, Yeni Malatyaspor adına yönetim kurulu üyesi Nusret Çaylak yer aldı. 4 Ağustos’ta başlayacak ve 2 gün sürecek TSYD kupasının fikstürü şöyle:

4 Ağustos Cuma 17.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor, 19.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

5 Ağustos Cumartesi 17.00 Gençlerbirliği – Osmanlıspor, 19.00 Kardemir Karabükspor - Yeni Malatyaspor

Turnuvanın statüsü ise takımların sıralamasının alacakları puanlara göre belirleneceği yönünde açıklandı. Galip gelen takımlar 3 puan kazanacak. Beraberlik halinde uzatma olmadan seri penaltı atışına geçilecek. Penaltılarda üstünlük sağlayan takım 2, kaybeden takım ise 1 puan alacak.

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