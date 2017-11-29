29 Kasım 2017 Çarşamba

Turnuva sona erdi

Malatya’da, Öğretmenler Günü dolayısıyla satranç turnuvası hafta sonunda yapıldı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:38
Turnuva sona erdi

  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen turnuva iki gün sürdü. Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgesi verildi. Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası’nda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu; Küçükler: 1-Yusuf Taha Özkan, 2-Sarp Aras Eriş, 3-Çınar Taş. Yıldızlar: 1-Mert Coşkun, 2-Barış Battal Çıplak, 3-Arda Ulutaş. Açık Kategori: 1-Soner Alan, 2-Ağdar Alak, 3-Arda Çapraz.

HABER MERKEZİ
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