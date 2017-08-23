Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği 5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. A-B-C- ve D kategorilerinde gerçekleştirilecek olan 5. Malatya Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nda ELO ve Yaş Kategorilerinde sporcular yarışacak.

ELO kategorileri: A-Ustalar 1700 ELO/UKD ve üzeri sporcular. B-Yetenekler 1699 ELO/UKD ve altı sporcular. Yaş kategorileri: 14 yaş ve altı: 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlu sporcular. 10 yaş ve altı: 2007-2008 doğumlu sporcular. 8 yaş ve altı: 2009-2010 doğumlu sporcular.

MALATYA’NIN TARİHİ YERLERİ GEZİLECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Fuayelerinde düzenlenecek turnuvanın toplam para ödülü 50 bin TL olacak. Bu yıl 5’ncisi düzenlenen ve her yıl gittikçe ulusal ve uluslararası katılımı artan turnuva kapsamında Malatya’nın tarihi ve turistik yerlerine yönelik çeşitli geziler de düzenleniyor. Turnuvaya müracaat yapan unvanlı sporcular şöyle: “Andrey Zhigalko, , Alina Bivol, Yuri Solodovnichenko, Pouya İdani, Zaur Mammedov, Davit Benidze, Georgi Bagaturov, Tornıke Sanikidze, Gabor Nagy, Toghrul Hasanzade, Babayev Talib, Sofiko Tereledzaye, Mammdov Jeyhun, Elvin Bayramov, Asghar Mitra, Bahgirova Khatun, Konstantine Shanava, Ruslan Kurayan, Bahadır Özen, Selim Çıtak, Mert Yılmazerli, Doğa Boran Şahin.”

TÜRKİYE’NİN EN SAYGINLARI ARASINDA!

Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ilki 9-15 Haziran 2013 tarihlerinde yapılmıştı. 21’i yabancı 234 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilkinde Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Hindistan, Irak, İspanya, Mısır ve Türkmenistan’dan gelen sporcularda yer aldı. Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ikincisi 15-20 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Turnuvada, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Gürcistan, İran, Suriye, Karadağ ve Ukrayna’dan sporcular katıldı.

KATILIM HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın üçüncüsü 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapıldı. 11 ülkeden 46’sı yabancı 398 sporcunun yarıştığı turnuva renkli görüntülere de sahne oldu. Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın dördüncüsü 21-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya; 13 ülkeden ve 37 ilden 44’ü yabancı, 8’i görme engelli olmak üzere 460 sporcu katıldı.

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