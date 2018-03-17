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“TÜRKLER KALBİYLE DÖVÜŞÜR”

Malatyalı sporcu Abdulhakim Bölükbaşı, Budokaido Kyokushin Ashihara Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası’nda Kumite dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

“TÜRKLER KALBİYLE DÖVÜŞÜR”

Malatyalı sporcu Abdulhakim Bölükbaşı, Budokaido Kyokushin Ashihara Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası’nda Kumite dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 12:32
“TÜRKLER KALBİYLE DÖVÜŞÜR”

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Budokaido Kyokushin Ashihara Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası Antalya Pgs Hotels Kremlin Palace’de yapıldı. Malatyalı sporcu Abdulhakim Bölükbaşı, Kumite dalında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bölükbaşı, Antalya’da düzenlenen Türkiye şampiyonasına Malatya’dan 13, Türkiye genelinden ise 950 sporcunun katıldığını ifade ederek, “Güzel bir organizasyon oldu. Yarışmacı arkadaşlar çok güzel bir mücadele sarf ettiler. Bizim için en güzel tarafı da müsabakaların dostluk içerisinde geçmesi oldu. Şampiyonaya, 15 Temmuz’da şehit olan bir polis arkadaşımızın anne ve babası geldi ve yaptıkları konuşma herkesi çok duygulandırdı. Bizim amacımızda bu tarz değerlerimizi unutmamak ve yaşatmaktır. Sporun temel geleneğinde de bu yatıyor” dedi.

Yurt dışından yarışmalara katılan sporcuların ‘Türkler kafasıyla değil, kalbiyle dövüşüyor’ dediğini anlatan Bölükbaşı, şunları söyledi: “Türk sporcular maça çıktıklarında kalpleriyle mücadele ediyorlar. Biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes dualarıyla kendisine destek veriyor. Bu bizim diğer ülkelerdeki sporcularla aramızdaki en büyük fark olarak ortaya çıkıyor. Bize de aldığımız derece sonrası Balkan şampiyonasında yarışmak nasip olacak. Bu noktada hocalarımız bana büyük bir destek veriyor. Bu ayın sonunda Ukrayna’da Judo Open Turnuvası’na katılacak. Oradan da Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’ye dönmek istiyorum. Judo Antrenörü Lütfi Küçüker hocam bana büyük bir destek veriyor. Mustafa Yetiş hocamın da büyük desteği oldu. Bende bu desteklerle Avrupa şampiyonasından dereceyle dönmek istiyorum.” Bölükbaşı, uluslararası turnuvalarda Türkiye’nin gücünü göstermeyi hedeflediklerine dikkat çekerek, “Türk Milli Takımı olarak katıldığımız uluslararası turnuvalarda dereceye yapmak istiyoruz. Çalışmalarımızı da en iyi şekilde sürdürüyoruz” dedi. busabahmalatya.com 

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Abdulhakim BölükbaşıAshihara KataKumiteTürkiye üçüncüsü
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