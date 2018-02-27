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TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü’nün Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, Mısır Kahire’de yapılacak Modern Pentatlon Dünya Kupası müsabakalarında Türkiye’yi temsil edecek. 

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü’nün Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, Mısır Kahire’de yapılacak Modern Pentatlon Dünya Kupası müsabakalarında Türkiye’yi temsil edecek. 

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 14:44
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

28 Şubat -4 Mart tarihleri arasında Kahire’de yapılacak Modern Pentatlon Dünya Kupası 1.Ayak Müsabakaları için görevlendirilen Rüstem Pelit, Malatya’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Dünya Kupası müsabakalarında görevlendirildiğini belirten Pelit, “28 Şubat -4 Mart tarihleri arasında Kahire’de yapılacak Modern Pentatlon Dünya Kupası 1.Ayak Müsabakaları için görevlendirildim. Şuan Mısır’dayız. Burada Malatya’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Ayrıca sporcularımız Buğra Ünal, İlke Özyüksel, Sesim Alpugan da Türkiye’yi temsil edecek sporcularımız. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları. Federasyon Başkanımız Ramazan Arslantaş’a ve yönetim kurulumuza beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Sporcularımızla beraber iyi derecelerle döneceğimizi umut ediyorum. Dualarınızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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