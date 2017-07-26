İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 Yılı Araştırmasında Malatya’dan da ILSAN Tekstil Sanayi ve Ticaret yer aldı. ILSAN Tekstil, daha önceki yıllarda da listede yer almıştı. Başarılı çalışmaları sonucu müşterilerinin güvenini ve takdirini kazanmanın gururuyla, ILSAN Tekstil, herkesin parmakla gösterdiği bir şirket olarak varlığını sürdürüyor.

ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ

Öte yandan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na göre, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2015 yılında 75,6 milyar TL olan üretimden net satışları, 2016 yılında yüzde 8,6 artarak, 82,2 milyar TL’ye yükseldi. 2015 yılında reel olarak gerileyen üretimden net satışlar, 2016 yılında hemen hemen hiç değişmedi. 2015 yılında 7,4 milyar TL olan toplam faaliyet karı, 2016’da yüzde 17,5 artarak, 8,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karının net satışlara oranı da aynı dönemde yüzde 8,5’ten yüzde 9,4’e yükseldi.

Ayrıca araştırmayla sanayi kuruluşlarının 2015 yılında 3,8 milyar TL olan finansman giderlerinin 2016 yılında yüzde 16,3 artarak, 4,4 milyar TL’ye ulaştığını ortaya çıkardı. Finansman giderlerinin net satışlara oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 4,7 oldu. İSO İkinci 500'de 2015 yılında 10,4 milyar TL olan faiz amortisman ve vergi öncesi kar büyüklüğü 2016’da yüzde 7,2 artarak, 11,1 milyar TL’ye yükseldi. Vergi öncesi dönem karı da yüzde 0,6 artışla 4,4 milyar seviyesinde gerçekleşti. Her iki kar büyüklüğü de reel olarak geriledi.

SANAYİCİ KÂRININ YARISINI FİNANSMAN GİDERİNE AYIRDI

Araştırmaya göre, finansman giderleri, sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyicilerden biri olmayı 2016 yılında da sürdürdü. İkinci 500’de finansman giderlerinin faaliyet karına oranı 2016’da yüzde 51,1’den yüzde 50,6’ya geriledi. Bu iyileşmeye rağmen sanayi kuruluşları 2016 yılında da elde ettikleri karın yarısını finansman giderlerine ayırdı. Bu gelişmeler faiz ve kur dalgalanmalarının, sanayi sektöründe karlılığı ve sermaye birikimini etkilemeye devam ettiğini ortaya koydu.

ILSAN TEKSTİL…

ILSAN Tekstil, Malatyalı Ilıcak ailesinin sahip olduğu bir aile şirketi. 1998 yılı Haziran ayında Open-End İplik tesisiyle iplik üretimine başlayan firma, pazar ağını genişletmek ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 1999 yılında İstanbul Merter ’de büro açtı. 2003 yılı başında örgü makinesi yatırımıyla triko kumaş üretimine başladı. Aynı yıl Ring İplik tesisini de yatırımlarına ilave ederek 2004 yılında hem karde hem de penye iplik üretimine geçti.

YURTDIŞINA İHRACAT YAPIYOR

ILSAN Tekstil, başarılı çalışmaları sonucu müşterilerinin güvenini ve takdirini kazanmanın gururuyla, Open-End İplik, Ring İplik ve Örgü Kumaş üretiminin yanında 2008 yılı itibari ile boyalı kumaş üretimine başladı. 2012 yılında ise üretim portföyüne boyalı iplik üretimini ekledi. ILSAN Tekstil, sahip olduğu zengin ve kaliteli ürün portföyü ile iç pazara hitap ettiği gibi yurtdışına da ihracat yapıyor.

SON TEKNOLOJİ İMKANLARINA SAHİP

Öte yanda, mevcut en son teknolojiye sahip olan makineleri ile ILSAN Tekstil, sektöründeki yenilikleri takip etmekte ve yatırımlarıyla entegre bir tesis olma yolunda ilerliyor. ILSAN Tekstil ’in Open-End İplik tesisinde tamamen Amerikan pamuğu kullanılıyor. Ring İplik tesisinde ise Diyarbakır Gold, Diyarbakır Opal, Ege, Türkmen, Özbek, Tacik, Yunan ve Hindistan pamukları kullanılıyor.

ARTAN TALEPLER

ILSAN Tekstil’in başarısı ürününün kalitesine bağlı. İyi kalite, sürekli sipariş almada ve fiyatları korumada kilit faktör. Şirketin yüksek kaliteli iplik üretmedeki kararlılığı ve hassasiyeti sonucu ürünler ulusal ve uluslararası pazarda artan bir taleple karşı karşıya.













MEHMET KIROĞLAN