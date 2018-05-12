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Türkiye’nin gözü bu maçta!

Süper Lig’de şampiyonluk için son düzlüğe girilirken, haftanın sonucu merakla beklenen maçında Yeni Malatyaspor, bu akşam Galatasaray’a konuk oluyor. 69 puanlı Cimbom bu sezon sahasında hiç yenilmedi, Türk Telekom’dan çıkan olmadı.

Türkiye’nin gözü bu maçta!

Süper Lig’de şampiyonluk için son düzlüğe girilirken, haftanın sonucu merakla beklenen maçında Yeni Malatyaspor, bu akşam Galatasaray’a konuk oluyor. 69 puanlı Cimbom bu sezon sahasında hiç yenilmedi, Türk Telekom’dan çıkan olmadı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:10
Türkiye’nin gözü bu maçta!

Süper Lig’de şampiyonluk için son düzlüğe girilirken, haftanın sonucu merakla beklenen maçında Yeni Malatyaspor, bu akşam Galatasaray’a konuk oluyor. 69 puanlı Cimbom bu sezon sahasında hiç yenilmedi, Türk Telekom’dan çıkan olmadı. 40 puanla rahatlayan kaplanlar ise ligin ilk yarısında dize getirdiği Galatasaray’ı şimdi evinde devirip tarihe geçmek istiyor. Ev sahibinde cezalı Sofiane Feghouli forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor’da ise kadroya alınan Murat Yıldırım’ın şans bulması zor gözüküyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray’ın konuğu olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, dün son kez Malatya’da çalışıp öğlen saatlerinde maçın oynanacağı İstanbul’a hareket ederek konakladığı otelde kampa girdi. Kendi sahasında bu sezon hiç kaybetmeyen Galatasaray’a karşı sahaya puan ya da puanlar için çıkacak Yeni Malatyaspor, ev sahibi takımın şampiyonluk için kazanmak zorunda olduğu karşılaşmaya yalnızca 2 taktik çalışması yaparak hazırlanabildi.

EROL HOCA KADROYU BOZMAYACAK!

Annesini kaybeden Murat Yıldırım ancak Cuma gününden itibaren takımla bir araya gelebilirken başarılı orta saha oyuncusu da Galatasaray maçı kafilesine dahil edildi. Sakatlığı bulunan ve Göztepe maçında dinlendirilen Pereira hafta içi takımla çalışırken, hafif sakatlıkları bulunan Azubuike ve Sadio da gerekli tedavilerin ardından maça hazır hale getirildi. Son yapılan taktik çalışmada Pereira’yı ilk 11’e monte edip, onun dışında Göztepe maçı kadrosunu bozmaya niyeti olmayan teknik direktör Erol Bulut, Yeni Malatyaspor’u klasik görüntüsünde sahaya sürecek.

ŞAMPİYONLUK FİTİLİ ATEŞLENECEK

Ligin ilk yarısında 2 – 1 mağlup ettiği Cimbom’a rövanşı kaptırmak istemeyen Yeni Malatyaspor, kazanması halinde ekstra bir prim almayacak. Yönetim bu maçın galibiyet primini speküle edilmesin diye yükseltmezken, takıma normal şekilde ödeme yapacak. Her iki sarı kırmızılı ekibin müsabakasını Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da tıpkı Malatyalılar ve Galatasaraylılar gibi yakından takip edecek. Sofiane Feghouli dışında eksiği bulunmayan Galatasaray ise kazanması halinde şampiyonluk fitilini ateşleyecek, sarı kırmızılılara son hafta Göztepe beraberliği dahi yetecek.

FATİH AVCI

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