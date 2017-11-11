Özel Sporcular Federasyonu'nun sportif ve sosyal faaliyetlerinin tamamına otizmli çocuklar ile katılan tek kulüp olma özelliğine sahip Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel sporcular kulübü bünyesindeki takımlar, Malatya'daki okullarda öğrenim görüp, kaynaştırma eğitimi alan otizmli çocuklardan oluşuyor. 3 yıl içinde 176 kaynaştırma eğitimi alan özel sporcudan 88’i sportif ve sosyal faaliyetlere katılma şansı buldu. Sporcular, Malatya’ya 107’si altın olmak üzere toplamda 187 madalya kazandırdı. Özel sporcuların antrenörlüğünü yapan Ali Karaca yaptığı açıklamada, “Kulübümüz gönüllülük esasına dayalı bir çalışma tarzı ile 2017 yılında otizmli, down sendromlu ve 19 mental olmak üzere 31 özel çocuğumuzu sosyal etkinliklere ve ulusal yarışmalara 12 ay boyunca haftada 6 gün antrenman tarzı ile katılmalarını sağlamıştır” dedi.

“ANLATILMAZ BİR DUYGU”

Özel Sporcular Federasyonu’nun sportif ve sosyal faaliyetlerinin tamamına otizmli çocuklar ile katılan tek kulüp olma özelliğine sahip olduklarını belirten Karaca, “Bu anlatılmaz bir duygu. Onlarla iç içe olmak, başarılarına ortak almak hakikaten kelimelerle anlatılamaz. Bu anlamda Malatya şanslı bir il. Özel çocuklarımıza sunulan imkanlar bakımından Malatya bir çok ilin önünde bulunuyor. Biz kulüp olarak her sene başarımızı katlayarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah 2017 yılında yakaladığımız bu grafik 2018 yılında da yükselerek devam edecek” diye konuştu.

İHA