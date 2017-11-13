13 Kasım 2017 Pazartesi

Türkiye yok, Khalid var!

Türkiye’nin gidemediği 2018 Dünya Kupası’nda Fas Milli takımı katılacak. Yeni Malatyaspor’lu Khalid’in de formasını giydiği ve 4 gol kaydettiği yeşil kırmızılılar son maçında deplasmanda Fildişi Sahili’ni 2 – 0 mağlup ederek bileti kaptı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:47
Türkiye yok, Khalid var!

  Gelecek yaz Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri de Fas oldu. Afrika Elemeleri C Grubu'ndaki son maçına Fildişi Sahili deplasmanında çıkan Fas, beraberliğin yettiği mücadelede 2-0 kazanarak, Dünya Kupası biletini cebine koydu. Fas Milli Takımı'na galibiyeti getiren golleri Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar ve Mehdi Benatia kaydederken, Galatasaraylı Younes Belhanda 90, Yeni Malatyasporlu Boutaib de 75 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Fas, Fransa 98'in ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporKhalid Boutaib

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