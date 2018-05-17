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Türkiye'yi temsil edecek

Sporun her dalında bünyesinde sporcu barındıran Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, milli takıma sporcu vermeye devam ediyor. 

Türkiye'yi temsil edecek

Sporun her dalında bünyesinde sporcu barındıran Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, milli takıma sporcu vermeye devam ediyor. 

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:44
Türkiye'yi temsil edecek

Bugüne kadar birçok dalda milli takımlara sporcu gönderen ve önemli başarılar elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, şimdi de Türkiye Kick Boks Milli Takımı’na sporcu gönderdi. 
Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Ocak ayında Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 63 kiloda şampiyon olan Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Kaya, Milli Takıma çağrıldı. 
17 Mayıs tarihi itibariyle Milli Takım kampına katılan Mehmet Kaya, 17-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Macaristan’da yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kick BoksMalatya Büyükşehir Belediyespor KulübüMilli TakımMehmet Kaya
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