22 Aralık 2016 Perşembe

Türkiye Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakaları

20-24 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakaları başladı.

20 Aralık 2016 Salı 17:29
Türkiye Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakaları
Türkiye genelinde 40 takımın mücadele edeceği organizasyona Bölgesel Amatör Lig takımı İnönü Üniversitesispor da katılıyor.
İnönü Üniversitesi’nin grubunda Adıyaman, Ahi Evran, Batman, Bayburt, Bilkent, Bozok, Cumhuriyet, Erzurum, Fırat, Gümüşhane, Harran, İstanbul Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Mardin Artuklu, Munzur, Ömer Halis Demir, Nuh Naci Yazgan, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Yüzüncü Yıl, Osmaniye Korkut Üniversiteleri takımları yer alıyor.
İnönü Üniversitesispor’da Yeşilyurt Belediyespor ve diğer Malatya amatör takımlarından da futbolcular bulunuyor.
Müsabakalar sonucunda başarılı olacak takımlar Üniversiteler arası 1.liginde mücadele etmeye hak kazanacak.
İHA
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