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Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası, Alanya’da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası 28 kulüpten 105 sporcunun katılımı ile başladı.Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası Alanya ilçesi’nde 28 kulüpten 105...

Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası, Alanya’da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası 28 kulüpten 105 sporcunun katılımı ile başladı.Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası Alanya ilçesi’nde 28 kulüpten 105...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:51
Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası, Alanya’da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası 28 kulüpten 105 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası Alanya ilçesi’nde 28 kulüpten 105 sporcunun katılımı ile başladı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaları Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Kula, Nazmi Yüksel, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve vatandaşlar izledi.

Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Mustafa Çakır ve Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel açılış konuşması yaparak, sporculara başarılar diledi.

Müsabakalar yarın kaldığı yerden devam edecek ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.
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