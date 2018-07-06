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Türkiye Oryantring Federasyonu 3. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu

Türkiye Oryantring Federasyonu 3. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Malatya İnönü Üniversitesi’nde devam ediyor. 

Türkiye Oryantring Federasyonu 3. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu

Türkiye Oryantring Federasyonu 3. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Malatya İnönü Üniversitesi’nde devam ediyor. 

06 Temmuz 2018 Cuma 10:21
Türkiye Oryantring Federasyonu 3. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu

Kurs, 2-17 Temmuz tarihleri arasında İnönü Üniversite Spor Bilimleri Fakültesinde Türkiye’nin değişik illerinden katılan 12 kursiyer devam ediyor. 
Oryantring İl Temsilcisi Bülent Koç yaptığı açıklamada, kursun verimli geçtiğini söyledi. Malatya’nın Oryantring sporuna aşina bir il olduğunu kaydeden Koç, “Türkiye Oryantring Federasyonu 3. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursumuz üniversitemizde devam ediyor. Kursumuz 2-17 Temmuz tarihleri arasında İnönü Üniversite Spor Bilimleri Fakültesinde Türkiye’nin değişik illerinden katılan 12 kursiyer sürüyor. Kurslarda bu sporun inceliklerinin yanı sıra, temel felsefesi de antrenör adaylarına aktarılıyor. Kursumuz oldukça verimli geçiyor. Bu spor branşına Malatya’mız oldukça aşina. Çünkü sene içerisine de oldukça bol bir aktivite takvimimiz oluyor” diye konuştu. 
(MT-SD-Y) 

İHA

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Inönü üniversitesiOrtantringAntrenör Yetiştirme Kursu
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