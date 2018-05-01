Türkiye Finallerine Katılacaklar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Şampiyonası, 26-29 Nisan tarihlerinde Atatürk ve Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan maçlarla sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hatay, Kayseri, Ankara, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, İstanbul, Mardin ve Kahramanmaraş’tan gelen toplam 15 takım Türkiye finallerinde yer alabilmek için kıyasıya mücadele sergiledi. 4 gün süren müsabakalar sonunda kızlarda, Ankara Özel Maya Ortaokulu ve İstanbul Özel Atacan Ortaokulu birinci oldu. Yıldız erkeklerde ise İstanbul Yeni Bosna Fatih Ortaokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Erenköy Ortaokulu Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

15 TAKIM 100’Ü AŞKIN SPORCU

Şampiyonanın sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, farklı illerden gelen 100’ü aşkın sporcuyu Malatya’ya yakışır şekilde ağırladıklarını söyledi. Kurak, “Yıldız Kız-Erkek Voleybol yarı final müsabakalarına ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz. Müsabakaların seyir zevki oldukça yüksekti. Geleceğin voleybolcuları 4 gün boyunca ilimizde kıyasıya mücadele ortaya koydular. İnşallah önümüzdeki süreçte daha büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapacağız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi