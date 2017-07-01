01 Temmuz 2017 Cumartesi

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya’da!

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü dev bir organizasyona imza atacak. 3 gün sürecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası 4. Etap puanlı yol yarışları Malatya parkuruyla devam edecek.

30 Haziran 2017 Cuma 11:28
Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya’da!

  5 ile 7 Temmuz arasında bisiklet yol yarışları nefes kesecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları 4. Etabı Malatya’da gerçekleştirilecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Malatya Bisiklet İl Temsilciliği tarafından desteklenen şampiyona kapsamında yaklaşık 10 sporcu, antrenör ve katılımcı Malatya’ya gelecek.

BİR HAYLİ UZUN PARKUR!
  Malatya şehir merkezinden Doğanşehir ilçesine bisikletleriyle giderek tekrar aynı parkur üzerinden dönüş yapacak bisikletçiler, gidiş dönüş toplam 180 kilometrelik parkurda Genç Erkek, Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B, Büyük Bayan, Genç Bayan ve Yıldız Bayan kategorilerinde yarışacak. Kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular pedal çevirecekler. Dereceye girecek olan sporcu ve takımlara madalya ve kupa verilecek. Doğanşehir ve Hava Limanı parkurlarının kesinleştiği yarışmada, son teknik toplantı önümüzdeki Salı günü yapılacak.

APAK: MALATYA İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞAMPİYONA
  Organizasyonla ilgili bilgiler veren Malatya Bisiklet İl Temsilcisi Furkan Apak, “Bisiklet sporu adına ilimizde yapacak en önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu noktada organizasyonu ilimize alan il müdürümüz Sayın Sadi Fındıklı’ya ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya’nın çok güzel bir doğası var. Bisiklet de bir doğa sporu. Doğanşehir güzergahında oldukça önemli bir parkurda bin civarında sporcuya ilimizi tanıtacağız. Hava limanı parkurumuzda yine aynı şekilde. İlimizin spor turizmi açısından oldukça önemli bir durum. Burada yapılması gereken en büyük şey Malatyalı sporseverlerin bizlerle 3 gün boyunca beraber olması. Türkiye’nin önemli bisiklet sporcuları kulüpleri burada olacak. Bu organizasyon aynı zamanda şehrimizin bisiklet spora bakışını geliştirecek.” İfadelerini kullandı. 



FATİH AVCI
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