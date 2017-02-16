16 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu

Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği için başvurdu!Malatya var mı, yok mu?

Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklaşa düzenledikleri basın bilgilendirme toplantısında EURO 2024 Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlenmesi için başvuruda bulunulacağını açıkladı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 18:07
Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği için başvurdu!Malatya var mı, yok mu?

  Organizasyonun UEFA’dan alınması durumunda 30 bin kapasitenin üzerindeki statlarda oynanacak müsabakalar için Malatya Stadyumu’nun uygunluğu yeniden tartışılır duruma geldi.

  Yapımı henüz tamamlanamayan 27.044 koltuklu Malatya Stadyumu, faaliyete girmeden önemli bir tartışmanın odağında kalacak. 2024 Avrupa Şampiyonası Adaylık Bilgilendirme Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi. Orhan Saka Salonu'nda yapılan toplantıda Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de yer aldı. UEFA 2024 Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği için başvuruda bulunan Türkiye, bu organizasyonu alması halinde karşılaşmalar 10 statta oynanacak. UEFA Kriterleri gereği en az 30 bin koltuk kapasiteli statlarda oynanacak maçlara Malatya mevcut şartlarda ev sahipliği yapamayacak.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Spor HaberSporFlash HaberGüncel HaberYerel HaberHaberIlçeBaşkanHaberlerMobil HaberHaberMalatyaGünlük HaberSon DakikaGündem HaberGÜNDEMMalatyaMalatya HaberBusabah Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya