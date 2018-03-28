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TÜRK OKÇULUĞU BÖLGE ELEMELERİ MALATYA’DA YAPILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı işbirliğinde 6.Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya Bölge Elemeleri yapılacak.

TÜRK OKÇULUĞU BÖLGE ELEMELERİ MALATYA’DA YAPILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı işbirliğinde 6.Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya Bölge Elemeleri yapılacak.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:53
TÜRK OKÇULUĞU BÖLGE ELEMELERİ MALATYA’DA YAPILACAK

Program kapsamında ücretsiz olarak düzenlenecek halk etkinliklerine tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada etkinliğin 30-31 Mart tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında Sultansuyu Harasında gerçekleştirileceği ve her saat başı Emekliler Parkı yanında ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi.

Halk etkinlikleri çerçevesinde, ok atışı, mas güreşi, mangala, aşık atma, archery tag oyunları oynanacağı ifade edildi. Dünya Etnospor Konfederasyonunun katkılarıyla düzenleneceği açıklanan etkinliklerde ailelerin geleneksel spor ve oyunlarını seyrederek, kendilerinin de yapabilecekleri paylaşıldı.

8 İlden sporcular katılacak

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Adana, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye, Sivas ve Malatya’dan 280 sporcunun programa katılacağını açıklayarak, “Yok olmaya yüz tutan geleneksel spor, eğlence ve oyun tarzlarını tekrar Milletimizle buluşturmak istiyoruz. Tüm Halkımızı, etkinliklere bekliyoruz” dedi.

2 gün boyunca devam edecek olan ve tüm vatandaşların aileleriyle birlikte katılabileceği etkinliklerin şenlik havasında geçmesi bekleniyor. busabahmalatya.com 

İHA

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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİOkçular Vakfı6.Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya Bölge Elemeleri
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