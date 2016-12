Futbol hayatına memleketi Erganispor’da başlayan Şehmuz Özer, proefesyonel olarak ilk transferini Malatya’ya gerçekleştirmiş, bugünkü Evkur Yeni Malatyaspor’un temelini oluşturan Malatya Belediyespor’da ilk profesyonel maçına çıkmıştı. Şehmuz’un acı kaderi onu tam 17 yıl sonra Türk futboluna parlak bir çıkış yaparak başladığı Malatya’da yakaladı yine. Efsane golcünün kariyerinin başlangıcı olan şehir, bu kez bitiş hikâyesinin de yazıldığı şehir olarak kayıtlara geçti.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Kendisinden haber alınamayan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü kaptanı Şehmus Özer'in aracının uçurumdan yuvarlandığı ve hayatını kaybettiği haberi son kulübü Amed Sportif tarafından paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre; Şehmus Özer 20 Aralık Salı günü Malatya'da katıldığı düğünden Mardin'e dönerken Elazığ-Gözeli yolu üzerinde arabasıyla uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde, hayatını kaybeden 36 yaşındaki Şehmus Özer'in arabası ve cesedi bulundu.

ŞEHMUZ ÖZER KİMDİR?

Erganili 9 çocuklu bir ailenin 4. ve ilk erkek çocuğudur. Kardeşleri Zülküf Özer, Nezir Özer ve Sadettin Özer'de kendisi gibi futbolcudur. Erganispor altyapısında futbola başlayan Şehmus, 1998 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Genç yaşına rağmen as takımda kendine kısa süre içerisinde yer edindi. Buradan Yeni Malatyaspor'a ardından da Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'la ilk sezonunda Türkiye 1. Ligi Play-off Şampiyonluğunu kazanıp Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Süper Lig'de dört karşılaşmada görev aldıktan sonra sezon sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'a kiralandı. Sezon sonu Gümüşhanespor'a transfer oldu ve bir sezon sonra Mardinspor'a geçti. Burada dört sezon düzenli olarak ilk on birde görev aldı ve 119 lig karşılaşmasında 43 gol kaydetti. 2007-08 sezonunda İzmir ekiplerinden Karşıyaka'da, 2008-2010 yılları arasında da Altay için oynadı. 2010-11 sezonunda 1. Lig takımı Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Mersin İdman Yurdu'yla sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayıp tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ancak, Süper Lig kadrosunda düşünülmediği için sezon sonunda serbest bırakıldı. Bunun üzerine 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Akhisar Belediyespor'la Bank Asya 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Şehmus, 2012-2013 sezonu yaz transferinde PTT 1. Lig'e yükselen yeni takımlardan biri olan Şanlıurfaspor'a transfer oldu.

SON GOLÜNÜ FENER’E ATMIŞTI!

2013-2014 sezonunda eski takımı olan Altay'a dönüş yapan futbolcu, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amedspor kulübünde oynamaktaydı. Süper Lig, 1. Lig, 2.Lig ve 3. Lig’lerde toplam 157 gole imza koyan Şehmuz, son golünü Fenerbahçe’ye atmıştı. Özer’in vefatıyla ilgili TFF bir mesaj yayınlarken, Amedspor – Gençlerbirliği kupa maçını iptal etti. TFF mesajında, “Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Amed Sportif Faaliyetler camiasına başsağlığı dileriz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI